Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Steven Kooijman waarschuwt Heitinga en Ajax: "Niet in Madurodam"

Niek
John Heitinga in Eindhoven
John Heitinga in Eindhoven Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympique Marseille en Steven Kooijman verwacht (opnieuw) een lastige wedstrijd voor de club uit Amsterdam. Hij wijst naar het gebrek aan lengte in de ploeg van trainer John Heitinga. 

"Misschien schuilt het allergrootste gevaar wel in de fysieke tekortkomingen van de Ajacieden", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "De door L’OM gewonnen topper met Paris Saint-Germain (1-0) van vorige week maakt duidelijk dat de mannetjes van Heitinga in het Velodrome van Marseille zullen worden opgewacht door kerels met armen en benen als staalkabels. Ze beschikken ook nog eens over springveren in hun zolen", constateert Kooijman.

"Bovendien hebben de scouts van de Fransen niet rondgesnuffeld in Madurodam, getuige de lengte van de meeste spelers", legt de verslaggever uit. "Op het middenveld heeft Roberto De Zerbi, de Italiaanse coach, de beschikking over fysiek sterke, grote spelers: Pierre-Emile Hojberg (1.87 meter), Matt O’Riley (1.88) en Geoffrey Kondogbia (1.88, maar een twijfelgeval voor het duel met Ajax), terwijl ook de backs Facundo Medina (1.84) en Benjamin Pavard (1.86) geen kleine jongens zijn. Om maar te zwijgen van de centrale verdedigers Leonardo Balerdi (1.87) en Nayef Aguerd (1.90)", vervolgt Kooijman. 

"De aanvallers Timothy Weah (1.83), Pierre-Emerick Aubameyang (1.87) en Amine Gouiri (1.82) zijn ook geen miniatuurtjes", beseft hij. "Ja, er loopt één klein dribbelaartje rond, maar die werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot de beste speler van de Eredivisie: ex-Feyenoorder Igor Paixao (1.68). En dan moet Ajax het ook nog zonder zijn fanatieke aanhang doen in de rauwe Franse havenstad. Of zoals de Fransen plegen te zeggen: Bonne Chance (veel succes)."

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Inan

Inan waarschuwt Heitinga: "Lijkt aangeschoten wild van Ajax"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

'Meevaller voor Marseille: sterkhouder toch inzetbaar tegen Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd