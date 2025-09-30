Steven Kooijman waarschuwt Heitinga en Ajax: "Niet in Madurodam"

Ajax neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympique Marseille en Steven Kooijman verwacht (opnieuw) een lastige wedstrijd voor de club uit Amsterdam. Hij wijst naar het gebrek aan lengte in de ploeg van trainer John Heitinga.

"Misschien schuilt het allergrootste gevaar wel in de fysieke tekortkomingen van de Ajacieden", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "De door L’OM gewonnen topper met Paris Saint-Germain (1-0) van vorige week maakt duidelijk dat de mannetjes van Heitinga in het Velodrome van Marseille zullen worden opgewacht door kerels met armen en benen als staalkabels. Ze beschikken ook nog eens over springveren in hun zolen", constateert Kooijman.

"Bovendien hebben de scouts van de Fransen niet rondgesnuffeld in Madurodam, getuige de lengte van de meeste spelers", legt de verslaggever uit. "Op het middenveld heeft Roberto De Zerbi, de Italiaanse coach, de beschikking over fysiek sterke, grote spelers: Pierre-Emile Hojberg (1.87 meter), Matt O’Riley (1.88) en Geoffrey Kondogbia (1.88, maar een twijfelgeval voor het duel met Ajax), terwijl ook de backs Facundo Medina (1.84) en Benjamin Pavard (1.86) geen kleine jongens zijn. Om maar te zwijgen van de centrale verdedigers Leonardo Balerdi (1.87) en Nayef Aguerd (1.90)", vervolgt Kooijman.

"De aanvallers Timothy Weah (1.83), Pierre-Emerick Aubameyang (1.87) en Amine Gouiri (1.82) zijn ook geen miniatuurtjes", beseft hij. "Ja, er loopt één klein dribbelaartje rond, maar die werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot de beste speler van de Eredivisie: ex-Feyenoorder Igor Paixao (1.68). En dan moet Ajax het ook nog zonder zijn fanatieke aanhang doen in de rauwe Franse havenstad. Of zoals de Fransen plegen te zeggen: Bonne Chance (veel succes)."