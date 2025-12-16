Stevens prijst Ajax-huurling: "Hij speelde vrijwel foutloos"

Huub Stevens is erg te spreken over Dies Janse. De verdediger van Ajax maakt dit seizoen indruk bij FC Groningen.

Janse wordt dit seizoen verhuurd aan FC Groningen om vlieguren te maken in de Eredivisie en doet dat met verve. De jonge verdediger vormt een ijzersterk duo met Thijmen Blokzijl. Afgelopen zaterdag tegen FC Volendam (3-0) maakte Janse opnieuw indruk. "Die speelde vrijwel foutloos in de thuiswedstrijd tegen Volendam", stelt Steven bij de Telegraaf.

De verdediger van FC Groningen verdiende er een plekje in het Elftal van de Week van de voormalig profvoetballer mee. "Als je dan kijkt naar zijn leeftijd en zijn potentie kan de huurling van Ajax een heel solide verdediger worden", oordeelt Stevens. "In een weekeinde zonder echte uitschieters kun je hem naar voren schuiven."