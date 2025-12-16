Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Stevens prijst Ajax-huurling: "Hij speelde vrijwel foutloos"

Max
bron: De Telegraaf
Huub Stevens
Huub Stevens Foto: © Pro Shots

Huub Stevens is erg te spreken over Dies Janse. De verdediger van Ajax maakt dit seizoen indruk bij FC Groningen. 

Janse wordt dit seizoen verhuurd aan FC Groningen om vlieguren te maken in de Eredivisie en doet dat met verve. De jonge verdediger vormt een ijzersterk duo met Thijmen Blokzijl. Afgelopen zaterdag tegen FC Volendam (3-0) maakte Janse opnieuw indruk. "Die speelde vrijwel foutloos in de thuiswedstrijd tegen Volendam", stelt Steven bij de Telegraaf

De verdediger van FC Groningen verdiende er een plekje in het Elftal van de Week van de voormalig profvoetballer mee. "Als je dan kijkt naar zijn leeftijd en zijn potentie kan de huurling van Ajax een heel solide verdediger worden", oordeelt Stevens. "In een weekeinde zonder echte uitschieters kun je hem naar voren schuiven."

