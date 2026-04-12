Stevens: "PSV moet niet naar Ajax, maar naar zichzelf kijken"

PSV pakte de 27ste landstitel dit jaar zonder echte tegenstand van Ajax of Feyenoord. Volgens Huub Stevens is de titel meer dan verdiend, maar moet PSV ook weer vooruitkijken. Ook geeft hij aan hoe belangrijk het is dat Ajax weer meegaat doen bovenin.  

"Het kampioenschap van PSV is verdiend, maar dat de andere clubs zo gefaald hebben, zegt ook iets over de staat van de Nederlandse competitie, want er is eigenlijk geen echte strijd geweest", begint Stevens bij Voetbal International

"Zowel Ajax als Feyenoord heeft het laten liggen, maar ook de ploegen die daar normaal gesproken achter zitten, zoals FC Twente en AZ, hebben niet gebracht wat ze hadden moeten brengen. Als je de chaos ziet bij Ajax en bij andere clubs, dan kun je zeggen dat PSV het op dat gebied gewoon veel beter heeft gedaan."

"Bij PSV heerst over het algemeen veel meer rust dan bij de andere clubs, maar dat kan ook een valkuil zijn als ze er te makkelijk over gaan denken", waarschuwt hij PSV. "Dat zag je zeker terug in de tweede helft van de competitie: er kwam gemakzucht in en dat mag niet. Je moet dan duidelijk maken dat het volgende seizoen er weer aankomt en dat het moeilijk is om op niveau te blijven. Ze moeten even genieten van het kampioenschap, maar het daarna ook weer snel vergeten, want het volgende doel staat alweer klaar."

Stevens hamert erop dat sterke concurrentie daarbij essentieel is. "Daarom is het belangrijk dat er concurrentie is bij PSV. Of die nu vanuit de jeugd komt, of door nieuwe aankopen als gevolg van vertrekkende spelers. Hoe dan ook moet er weer een frisse wind komen, zodat de ploeg weer beter kan worden. Daarbij moet PSV niet te veel naar de situatie bij Ajax kijken, maar vooral naar zichzelf."

