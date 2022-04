Geschreven door Idse Geurts 20 apr 2022 om 10:04

Volgens Huub Stevens doet Erik ten Hag er goed aan om duidelijkheid te schetsen over zijn toekomst. Dit meldt de oud-trainer in het Algemeen Dagblad. Naar verluidt tekent Ten Hag deze week een contract bij Manchester United, maar vooralsnog heeft hij zich nog niet uitgesproken over de overgang.

Volgens Stevens zorgt deze onduidelijkheid voor onrust binnen Ajax. “Zolang je geen duidelijkheid verschaft, blijft er iets rondsluimeren binnen de club. Ik weet niet hoe Ajax er intern in staat, maar dat Ten Hag gaat, is inmiddels wel helder”, stelt Stevens. Volgens Stevens duurt deze periode van onzekerheid nu te lang. “Je moet het moment pakken dat je als trainer zelf eerst je spelers inlicht en dat in Engeland op hetzelfde moment de spelers van United op de hoogte worden gebracht van de komst van de nieuwe trainer. Dat had volgens mij al gekund. Geef gewoon duidelijkheid. Ik denk at een groep daar zelfs respect voor heeft als dat gebeurt, in plaats van dat ze alles vanuit de pers moeten vernemen. Juist als spelers voelen dat er iets verzwegen wordt, worden ze onrustig. Hoe langer je wacht, hoe meer onrust”, stelt de oud-trainer.

Desalniettemin verwacht Stevens niet dat de onrust de selectie van Ajax te veel wordt. “Ze weten dat ze kampioen moeten worden. Die kunnen en mogen zich niet verstoppen. Het is geen kleuterklas hè”, besluit Stevens.