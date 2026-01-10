'Stewart wilde niet naar Ajax': "Hij bedankte voor de interesse"

Ajax krijgt een nieuwe technisch directeur, meldt Jop van Kempen zaterdagochtend in Het Parool. De Amsterdamse club benaderde eerder een bestuurder als mogelijke opvolger van Alex Kroes.

Inmiddels lijkt de keuze echter te zijn gevallen op Jordi Cruijff, die op korte termijn officieel zal worden gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. De bedoeling is dat Cruijff vanaf februari officieel de taken van Kroes overneemt. Achter de schermen is hij nu al betrokken bij technische beslissingen.

Mounir Boualin geeft extra uitleg op X: "Om even een kleine nuance eraan toe te voegen: Ajax informeerde bij Stewart naar de rol van technisch directeur bij de Amsterdammers. Dit gebeurde in de vorm van een gesprek tussen Stewart en een persoon binnen Ajax. Tijdens dat gesprek bedankte Stewart voor de interesse. Hij heeft Ajax nooit serieus overwogen, zo geven mijn bronnen aan."