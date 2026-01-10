Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Stewart wilde niet naar Ajax': "Hij bedankte voor de interesse"

Arthur
Earnest Stewart
Earnest Stewart Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt een nieuwe technisch directeur, meldt Jop van Kempen zaterdagochtend in Het Parool. De Amsterdamse club benaderde eerder een bestuurder als mogelijke opvolger van Alex Kroes.

Inmiddels lijkt de keuze echter te zijn gevallen op Jordi Cruijff, die op korte termijn officieel zal worden gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. De bedoeling is dat Cruijff vanaf februari officieel de taken van Kroes overneemt. Achter de schermen is hij nu al betrokken bij technische beslissingen.

Mounir Boualin geeft extra uitleg op X: "Om even een kleine nuance eraan toe te voegen: Ajax informeerde bij Stewart naar de rol van technisch directeur bij de Amsterdammers. Dit gebeurde in de vorm van een gesprek tussen Stewart en een persoon binnen Ajax. Tijdens dat gesprek bedankte Stewart voor de interesse. Hij heeft Ajax nooit serieus overwogen, zo geven mijn bronnen aan."

Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

"Steur speelt op zeker, hij moet de schroom van zich afgooien"

0
Maximilian Ibrahimovic

'Ajax ziet naast interesse Ibrahimović ideale speler bij FC Utrecht'

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
