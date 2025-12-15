Stije Resink al snel naar Ajax? "Hij laat het me wel weten..."

Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Arthur
bron: Dagblad van het Noorden
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

Stije Resink gaat er niet vanuit dat zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen al achter de rug is. De aanvoerder van de Trots van het Noorden verwacht deze winter geen transfer en richt zich volledig op zijn huidige club. Dat zegt hij na de 3-0 overwinning op FC Volendam van zaterdag.

De 22-jarige middenvelder wordt de laatste tijd nadrukkelijk gelinkt aan Ajax. Volgens Dagblad van het Noorden staat Resink bovendien bij meerdere (top)clubs op de radar. Zelf maakt hij zich daar voorlopig niet druk om. "Nee, ik denk niet dat dit mijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen was. Er wordt veel over me geschreven, maar ik ben niet bezig met een vertrek. Mijn zaakwaarnemer laat het me wel weten als er iets concreet is. Ik heb niets van hem gehoord, dus focus ik me gewoon op FC Groningen. Dat vind ik ook respectvol voor de club en fans."

Ook sportief ziet Resink alle reden om te blijven. "Ik hoef helemaal niet na te denken over een vertrek, want er is niks concreets. Ik ben van plan het seizoen hier af te maken. We zijn goed bezig en ik kan mezelf hier ontwikkelen. Ik heb bovendien een mooie rol in het team. Uiteindelijk wil ik natuurlijk een stap maken, maar wel op het juiste moment. Ik heb nog genoeg te leren bij FC Groningen. We zijn met een bijzonder seizoen bezig. De trainer probeert het besef er bij ons in te krijgen dat we een goed team hebben dat dit seizoen iets moois neer kan zetten."

Resink ligt nog tot medio 2028 vast in De Euroborg. In zijn contract is een clausule opgenomen waardoor hij komende zomer voor een gelimiteerde transfersom kan vertrekken. Die afspraak geldt deze winter nog niet, waardoor Ajax in januari naar verluidt eerst zou kijken naar het huren van een nieuwe controleur.

