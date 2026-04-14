Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"

Stije Resink kende een hectische transferperiode. De aanvoerder van FC Groningen stond in de nadrukkelijke belangstelling van clubs als Ajax en Benfica. Met name de Portugese topclub bleek uiteindelijk erg concreet.

"Dat was hectisch", vertelt hij in Matchday over de transfersoap. "Ik werd een dag voor de wedstrijd tegen Heerenveen gebeld door mijn zaakwaarnemer dat hij was gebeld door Benfica. Maar hij zei: we praten wel na de wedstrijd. Dus ik vroeg of het serieus was, want er speelden al veel dingen, maar vooral richting de zomer", blikt Resink terug. "Maar ik kreeg vaker een bericht dat een club met mij wilde praten en toen kwam ineens Benfica. Ze hadden daar twee blessures en ze waren daar echt concreet", vervolgt hij. "Ik had toen tegen Heerenveen (op 18 januari, red.) gespeeld en in de avond belde ik met mijn zaakwaarnemer en hij vertelde dat ze me op dat moment wilden overnemen", aldus Resink.