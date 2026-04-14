Stije Resink kritisch na mislukte transfer: "Vieze spelletjes"

Niek
Stije Resink in de spelerstunnel van FC Groningen

Stije Resink kende een hectische transferperiode. De aanvoerder van FC Groningen stond in de nadrukkelijke belangstelling van clubs als Ajax en Benfica. Met name de Portugese topclub bleek uiteindelijk erg concreet. 

"Dat was hectisch", vertelt hij in Matchday over de transfersoap. "Ik werd een dag voor de wedstrijd tegen Heerenveen gebeld door mijn zaakwaarnemer dat hij was gebeld door Benfica. Maar hij zei: we praten wel na de wedstrijd. Dus ik vroeg of het serieus was, want er speelden al veel dingen, maar vooral richting de zomer", blikt Resink terug. 

"Maar ik kreeg vaker een bericht dat een club met mij wilde praten en toen kwam ineens Benfica. Ze hadden daar twee blessures en ze waren daar echt concreet", vervolgt hij. "Ik had toen tegen Heerenveen (op 18 januari, red.) gespeeld en in de avond belde ik met mijn zaakwaarnemer en hij vertelde dat ze me op dat moment wilden overnemen", aldus Resink. 

"Uiteindelijk gaan ze dan met mijn zaakwaarnemer praten, sturen ze op wat je kan verdienen", onthult hij. "Toen werd ik ook gebeld door een Portugese zaakwaarnemer die ertussen wilde komen. Hij wist wat er bijvoorbeeld tien minuten geleden gezegd was. Met zoveel geld komen er vieze spelletjes bij kijken. Maar voor mij was het wel gek. Ik had niet verwacht dat er nog iets zou komen. Mijn eerste gedachte was wel: let’s go", erkent Resink. 

"Ik vond het wel f*cked up dat het de hele tijd in de media was. Het gaat van links naar rechts", comnstateert hij. "Je weet zelf ook niet wat er gaat gebeuren. Die hele week kreeg ik alleen maar berichten doorgestuurd met foto’s van mij in Benfica-shirts", aldus Resink, die ook veel vragen en opmerkingen kreeg van zijn collega's. "Elke ochtend kwam ik op de club en vroegen ze ernaar of ik wat had gehoord. Met teamgenoten heb je het er wel over, maar soms wist ik ook niet wat er ging gebeuren. Mensen bleven er maar over vragen." 

