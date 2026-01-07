HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Stije Resink naar Ajax? "Ik heb nog niets uit Amsterdam gehoord"

Joram
bron: ESPN
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

Supporters van FC Groningen hoeven voorlopig niet te vrezen voor een winters vertrek van Stije Resink. De middenvelder wordt onder meer in verband gebracht met Ajax en Feyenoord, maar lijkt voorlopig in de Euroborg te blijven.

"Ik zal de club niet zomaar verlaten. Maar als er echt een goed bod komt en het plaatje klopt voor mij en de club, dan is het natuurlijk altijd mogelijk", zegt Resink eerlijk in gesprek met ESPN. "Ik denk dat elke speler zo snel mogelijk hogerop wil. Maar ik denk dat het voor mij allebei goed is. Als ik hier het seizoen afmaak, is het ook goed voor mij en mijn ontwikkeling."

De 22-jarige Amsterdammer wordt nadrukkelijk gelinkt aan Ajax, maar officieel contact is er nog niet. "Nee, ik heb nog niets uit Amsterdam gehoord. Als er iets concreets is, hoor ik dat. Vooralsnog ligt er geen bod in Groningen." Ook Feyenoord wordt genoemd als mogelijke bestemming. Die link werd versterkt door een opmerking van Luciano Valente. De Feyenoord-middenvelder reageerde onder een Instagram-bericht van Resink met: “Kom feye bro.”

Resink nuanceert: "Ik ben gewoon goede vrienden met Lu, met wie ik vorig jaar samenspeelde. Ik was met hem en Thijmen (Blokzijl, red.) op vakantie. Het was een beetje ontploft, maar het was eigenlijk niets geks. Ik heb gewoon wat foto’s geplaatst van de vakantie, hij (Valente, red.) plaatst een comment en de boel ontploft", aldus Stije Resink. 

