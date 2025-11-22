'Stoorzender' ligt intern onder vuur: "Niemand weet wat hij doet"

Binnen Ajax begint de positie van Marijn Beuker steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Volgens Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, is er sprake van flinke interne weerstand tegen de directeur voetbal. Hoewel sommige supporters hem zien als een logische opvolger van de geschorste Alex Kroes, lijkt het draagvlak binnen de club juist beperkt.

"Intern bij Ajax is behoorlijk wat weerstand", stelt Driessen. Hij wijst vooral op de onduidelijkheid rondom Beukers rol binnen de organisatie. "Ook de manier waarop hij zich manifesteert. Niemand weet eigenlijk precies wat hij doet. Het gegeven dat hij niet bovenaan staat op de lijst om technisch directeur te worden, zegt al genoeg", aldus de journalist.

Wat volgens Driessen ook meespeelt, is de manier waarop Beuker bij Ajax is binnengehaald. "Hij is er neergezet door Louis van Gaal, dus hij is de oren en ogen van Louis van Gaal op de werkvloer. En dat voelen mensen op de werkvloer", legt hij uit. Dat Beuker door de invloedrijke Van Gaal is aangesteld, roept volgens ingewijden spanning op binnen de clubstructuur.