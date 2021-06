Geschreven door Jessica Westdijk 10 jun 2021 om 15:06

Afgelopen week diende de zaak van Andre Onana bij het CAS. De doelman had zijn schorsing van 12 maanden voor dopinggebruik aangevochten. De doelman werd in oktober 2020 betrapt op gebruik van het middel furosemide, een vochtafdrijvend middel. Onana zou het middel per ongeluk hebben ingenomen: hij wilde een paracetamol innemen en nam per ongeluk een pil die voor zijn zwangere vriendin bedoeld was.

Met dat argument besloten Ajax en Onana naar het CAS te stappen en met succes: de straf is ingekort tot 9 maanden. Dat betekent dat de schorsing op 4 november 2021 tot een einde komt. Vanaf 4 september mag Onana alweer trainen. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot medio 2022. De doelman lijkt deze zomer echter een transfer naar Arsenal te gaan maken.