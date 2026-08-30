'Streep door Ajax-transfer: doelwit mag deze zomer niet weg'
Ajax kan de komst van Brian Rodríguez deze zomer vergeten. Volgens journalist César Luis Merlo mag de vleugelaanvaller niet weg.
Ajax zag Rodríguez als mogelijke opvolger van Mika Godts, die deze zomer voor ruim vijftig miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. De 26-jarige Uruguayaan zag de stap naar Amsterdam naar verluidt wel zitten, maar dat gaat niet gebeuren.
Volgens Merlo heeft zijn club Club América Rodríguez overtuigd om te blijven. Daarbij wilde de clubleiding de linksbuiten deze zomer sowieso nog niet laten gaan, dus kan Ajax de komst van de international wel vergeten.
Vannacht kwam Rodriguez nog in actie met Club America. Er werd met 2-0 gewonnen van Puebla. De Uruguayaan kwam een halfuur voor tijd binnen de lijnen en maakte de tweede treffer.
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