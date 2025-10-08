'Streep door Ziyech-transfer: eigenaar onthult miljoeneneis'

Ziyech is nog steeds clubloos en zoekt naar een nieuw avontuur. Het Roemeense Cluj deed een gooi naar de handtekening van de Marokkaan, maar heeft volgens Varga besloten af te haken. "Het gaat niet door. Hij heeft een probleem met zijn linkerknie", laat hij weten. "Ziyech is een heel goede jongen, maar ik ga niet zoveel geld riskeren voor een speler die medische problemen zou kunnen hebben. We hebben besloten ons terug te trekken."

Ook financieel lagen beide partijen ver uit elkaar. "Ziyech wilde 2,5 miljoen per jaar", claimt Varga. "Ik zou dat geld nooit aan een speler geven die we niet kunnen gebruiken. Ik wil dat hij fit is."