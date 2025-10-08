AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Streep door Ziyech-transfer: eigenaar onthult miljoeneneis'

Max
bron: ProSport
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech gaat niet tekenen bij CFR Cluj. Clubeigenaar Ioan Varga heeft aan het Roemeense Prosport laten weten dat de voormalig speler van Ajax niet komt. 

Ziyech is nog steeds clubloos en zoekt naar een nieuw avontuur. Het Roemeense Cluj deed een gooi naar de handtekening van de Marokkaan, maar heeft volgens Varga besloten af te haken. "Het gaat niet door. Hij heeft een probleem met zijn linkerknie", laat hij weten. "Ziyech is een heel goede jongen, maar ik ga niet zoveel geld riskeren voor een speler die medische problemen zou kunnen hebben. We hebben besloten ons terug te trekken."

Ook financieel lagen beide partijen ver uit elkaar. "Ziyech wilde 2,5 miljoen per jaar", claimt Varga. "Ik zou dat geld nooit aan een speler geven die we niet kunnen gebruiken. Ik wil dat hij fit is."

Gerelateerd:
Kristian Hlynsson

Hlynsson maakt veel indruk: "Dan heeft FC Twente goud in handen"

0
John van 't Schip in de Johan Cruijff Arena

Van 't Schip wijst naar 'Ajax-miskoop': "Hij stak er bovenuit"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Hakim Ziyech Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd