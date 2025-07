Streuer enthousiast: "Hij kan ook trainer zijn bij Ajax, hoor"

Jan Streuer bewaart nog altijd goede herinneringen aan de samenwerking met Ron Jans. De ervaren technisch directeur, die na het vertrek van Arnold Bruggink weer de eindverantwoordelijke is bij de Tukkers, is vol lof over de trainer van FC Utrecht.

"Dat Ron hier is geweest, was heel goed voor FC Twente", vertelt hij in het magazine De Twaalfde Man van De Vriendenkring. "Niet iedereen stond erachter, maar hij kan ook trainer zijn bij Ajax, hoor. Hij gaat prima met mensen om, is intelligent en heeft voor iedereen een goed woordje over. Het is gewoon een fijn mens", aldus Streuer, die bij de club uit Enschede tegenwoordig samenwerkt met Joseph Oosting.

"Ron had veel meer ervaring, maar ook hij was in zijn eerste jaren anders dan nu", blikt hij terug. "Joseph Oosting heeft het in de twee jaar bij RKC geweldig gedaan. Voor hem was afgelopen seizoen ook heel leerzaam. Hij is goudeerlijk en supergedreven, wil er alles voor geven. Nu het een keer wat minder liep, hoor je veel mensen roepen dat er voor hem een ander moet komen. Kom op man, gewoon rustig blijven", aldus Streuer.