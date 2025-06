Streuer over Ajax-doelwit: "Mooi als hij het goed gaat doen"

Rots ontwikkelde zich goed in het Asito Stadion en lijkt klaar om met Bas Kuipers te strijden om de linksbackpositie in het eerste elftal van FC Twente. Streuer ziet toekomst in de talentvolle vleugelverdediger, die ook op de radar staat bij Ajax.

"De verhuur aan Heracles was heel goed voor Mats", zegt Streuer in gesprek met Voetbal International. "Nu moet het een vervolg krijgen en moet hij proberen zich in het eerste elftal van FC Twente te spelen. Het zou mooi zijn als hij het goed gaat doen bij ons. Een speler uit de eigen opleiding die doorbreekt, dat is altijd een mooi verhaal."