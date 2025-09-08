Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Streuer: "Over de spelersgroep van Ajax kun je hetzelfde zeggen"

Niek
Jan Streuer kijkt toe in De Grolsch Veste
Jan Streuer kijkt toe in De Grolsch Veste Foto: © Pro Shots

FC Twente is achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer, nadat Joseph Oosting donderdag op straat werd gezet. Technisch directeur Jan Streuer is er echter nog niet in geslaagd om een opvolger te presenteren. 

"Ik heb alleen nog maar geïnformeerd. Met niemand nog een echt gesprek gehad", benadrukt hij op de website van Voetbal International. "Ik heb wat telefoontjes gedaan om te horen hoe de situatie is van bepaalde trainers. Van Bommel en Ten Hag zaten daarbij, en nog een paar anderen. Een aantal zit nog vast bij een club, anderen zijn vrij", aldus Streuer, die niet overhaast te werk wil gaan. 

"Het lijkt misschien alsof we met Van Bommel al om tafel hebben gezeten, maar het was alleen nog maar een telefoontje", benadrukt hij. "Hij wilde vier eigen mensen meenemen. Sommige trainers werken zo, en dat kan ik me ook wel voorstellen, dat je wilt werken met mensen die je goed kent. Maar wij hebben ook vertrouwen in onze eigen mensen. En we gaan niet drie of vier man wegsturen om een nieuwe trainer te kunnen aanstellen."

Volgens VI-verslaggever Geert-Jan Jakobs zou Van Bommel ook zijn twijfels hebben over de huidige selectie van FC Twente. De Limburger zou 'wel wat tekortkomingen zien' bij de club uit Enschede. "Dat kan en dat mag, maar je kunt hetzelfde over de spelersgroepen van Feyenoord en Ajax zeggen. We hebben een matige start gehad, dat is een feit. We wilden weten hoe Van Bommel erin stond. En hij zei niet: "Ik wil graag." Wij moeten nu wel een trainer hebben die graag wil. Als je iemand drie keer moet vragen om hem te overtuigen, dan werkt dat ook niet goed", besluit de bestuurder. 

