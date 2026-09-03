'Streuer wijst naar Ajacieden': "Is anders niet te betalen"
Jan Streuer verklaart de vele huurdeals in de Eredivisie. Bij Ajax kwamen Marc ter Stegen, Thilo Kehrer, Simon Adingra en Tolu Arokodare deze zomer op huurbasis naar Nederland. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt de voormalig technisch directeur van FC Twente uit waarom clubs steeds vaker voor die constructie kiezen.
Voor clubs met beperkte financiële middelen kan huren een interessante optie zijn. "Het grote voordeel is dat je niet direct een speler hoeft te kopen, zeker als je wat krap bij kas zit", antwoordt Streuer. "Het is dus voornamelijk een manier om met weinig geld alsnog je team te versterken."
Toch draait het volgens Streuer niet alleen om financiële beperkingen. Ook voor clubs die normaal gesproken geen toegang hebben tot de absolute top, kan een huurdeal uitkomst bieden. "Als club uit de Eredivisie kun je talenten huren van bijvoorbeeld een grootmacht als Manchester City. Je weet dat je zo'n speler nooit kunt betalen, maar via een huurconstructie kan dat wel", legt Streuer uit. "Als je huurt, kun je een betere speler binnenhalen dan je eigenlijk kunt betalen."
'Streuer wijst naar Ajacieden': "Is anders niet te betalen"
Transfervrije Mitchell Dijks niet topfit: "Ik was 104 kilo"
Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"
"Door zijn komst is Berghuis bij Ajax weer helemaal opgeleefd"
El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"
"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"
'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'
'Deze clubs kunnen nu nog spelers gaan wegkapen bij Ajax'
Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"
Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"
'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'
Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"
Kieft voorspelt: "Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten"
Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt
Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"
Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"
Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"
'Ajax neemt opnieuw afscheid: contract talent per direct ontbonden'
Ajax liet opvallende comeback lopen: "Hij wilde wel terugkomen"
Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"
Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"
'Dolberg-deal leeft plots weer op: akkoord blijft alsnog uit'
Eredivisieclub benaderde Van de Beek: "Hij was niet onder de indruk"
Ajax neemt definitief afscheid: contract aanvaller ontbonden
Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"
'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'
Dolberg plots een optie voor Feyenoord? "De nood is echt hoog"
Ajax-aanwinst onthult: "Ik ben nog niet fit genoeg om te spelen"
'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'
FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax