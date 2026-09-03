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'Streuer wijst naar Ajacieden': "Is anders niet te betalen"

Arthur
Jan Streuer
Jan Streuer Foto: © Pro Shots

Jan Streuer verklaart de vele huurdeals in de Eredivisie. Bij Ajax kwamen Marc ter Stegen, Thilo Kehrer, Simon Adingra en Tolu Arokodare deze zomer op huurbasis naar Nederland. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt de voormalig technisch directeur van FC Twente uit waarom clubs steeds vaker voor die constructie kiezen.

Voor clubs met beperkte financiële middelen kan huren een interessante optie zijn. "Het grote voordeel is dat je niet direct een speler hoeft te kopen, zeker als je wat krap bij kas zit", antwoordt Streuer. "Het is dus voornamelijk een manier om met weinig geld alsnog je team te versterken."

Toch draait het volgens Streuer niet alleen om financiële beperkingen. Ook voor clubs die normaal gesproken geen toegang hebben tot de absolute top, kan een huurdeal uitkomst bieden. "Als club uit de Eredivisie kun je talenten huren van bijvoorbeeld een grootmacht als Manchester City. Je weet dat je zo'n speler nooit kunt betalen, maar via een huurconstructie kan dat wel", legt Streuer uit. "Als je huurt, kun je een betere speler binnenhalen dan je eigenlijk kunt betalen."

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