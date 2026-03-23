Strijd om plek 2 & 3: resterende programma's Ajax en concurrenten

De spelersbus van Ajax bij De Kuip Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij Feyenoord, de nummer twee van de Eredivisie. De schade bleef beperkt, want directe concurrent NEC kwam in Nijmegen ook niet verder dan een puntje tegen SC Heerenveen: 2-2. 

De club uit Amsterdam moet echter wel weer naar onderen gaan kijken, want het verschil met FC Twente - dat zaterdag al wist te winnen op bezoek bij Fortuna Sittard - bedraagt nu nog maar een puntje. Over twee weken staat de onderlinge ontmoeting in de Johan Cruijff Arena op het programma. 

Ajax1.nl pakt de programma's van de concurrenten er bij in de strijd om plek 2 en 3. Bij Feyenoord valt op dat er nog twee wedstrijden met clubs uit de top-6 op het programma staan: NEC-uit en AZ-thuis. Ook FC Twente heeft een zwaar programma met uitwedstrijden tegen Ajax, AZ en PSV. 

Bij NEC (en AZ) zullen de ogen ondertussen ook gericht worden op de bekerfinale. Die wordt op 19 april gespeeld in De Kuip. 

Stand Eredivisie
1. PSV (28-68)
2. Feyenoord (28-53)
3. NEC (28-50)
4. Ajax (28-48)
5. FC Twente (28-47)
6. AZ (28-42)

Resterend programma Feyenoord (53 punten) 
Zondag 5 april: FC Volendam - Feyenoord (14.30 uur)
Zondag 12 april: NEC - Feyenoord (14.30 uur)
Zaterdag 25 april: Feyenoord - FC Groningen (16.30 uur)
Zondag 3 mei: Fortuna Sittard - Feyenoord (14.30 uur)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)

Resterend programma NEC (50 punten)
Zaterdag 4 april: Excelsior - NEC (21.00 uur)
Zondag 12 april: NEC - Feyenoord (14.30 uur)
Zaterdag 25 april: FC Twente - NEC (21.00 uur)
Zaterdag 2 mei: NEC - Telstar (21.00 uur)
Zondag 10 mei: FC Groningen - NEC (16.45 uur)
Zondag 17 mei: NEC - Go Ahead Eagles (14.30 uur)

Resterend programma Ajax
Zaterdag 4 april: Ajax - FC Twente (21.00 uur)
Zaterdag 11 april: Heracles Almelo - Ajax (21.00 uur)
Zaterdag 25 april: NAC Breda - Ajax (20.00 uur)
Zaterdag 2 mei: Ajax - PSV (20.00 uur)
Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)
Zondag 17 mei: SC Heerenveen - Ajax (14.30 uur)

Resterend programma FC Twente
Zaterdag 4 april: Ajax - FC Twente (21.00 uur)
Vrijdag 10 april: FC Twente - FC Volendam (20.00 uur)
Zaterdag 25 april: FC Twente - NEC (21.00 uur)
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente (16.45 uur)
Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)

