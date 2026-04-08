Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
Ajax verloor afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van FC Twente, een directe concurrent in de strijd om de bovenste plekken. Feyenoord kwam een dag later gelukkig ook niet verder dan een gelijkspel op bezoek bij FC Volendam, waardoor het verschil nu nog zes punten bedraagt.
De club uit Amsterdam moet echter wel weer naar onderen gaan kijken, want het verschil met AZ - dat zaterdag al wist te winnen van Fortuna Sittard - bedraagt nu nog maar drie punten. Ook SC Heerenveen deed goede zaken en blijft winnen: de Friezen staan nu op een 7e plek met 44 punten.
Ajax1.nl pakt de programma's van de concurrenten er bij in de strijd om plek 2 en 3. Bij Feyenoord valt op dat er nog twee wedstrijden met clubs uit de top-6 op het programma staan: NEC-uit (zondag) en AZ-thuis. Ook FC Twente heeft een zwaar programma met uitwedstrijden tegen AZ en PSV.
Bij NEC (en AZ) zullen de ogen ondertussen ook gericht worden op de bekerfinale. Die wordt op 19 april gespeeld in De Kuip.
Stand Eredivisie
1. PSV (29 duels - 71 punten: KAMPIOEN)
2. Feyenoord (29 duels - 54 punten)
3. NEC (29 duels - 53 punten)
4. FC Twente (29 duels - 50 punten)
5. Ajax (29 duels - 48 punten)
6. AZ (29 duels - 45 punten)
Resterend programma Feyenoord (54 punten)
Zondag 12 april: NEC - Feyenoord (14.30 uur)
Zaterdag 25 april: Feyenoord - FC Groningen (16.30 uur)
Zondag 3 mei: Fortuna Sittard - Feyenoord (14.30 uur)
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PEC Zwolle - Feyenoord (14.30 uur)
Resterend programma NEC (53 punten)
Zondag 12 april: NEC - Feyenoord (14.30 uur)
Zaterdag 25 april: FC Twente - NEC (21.00 uur)
Zaterdag 2 mei: NEC - Telstar (21.00 uur)
Zondag 10 mei: FC Groningen - NEC (16.45 uur)
Zondag 17 mei: NEC - Go Ahead Eagles (14.30 uur)
Resterend programma FC Twente (50 punten)
Vrijdag 10 april: FC Twente - FC Volendam (20.00 uur)
Zaterdag 25 april: FC Twente - NEC (21.00 uur)
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente (16.45 uur)
Zondag 10 mei: FC Twente - Sparta (16.45 uur)
Zondag 17 mei: PSV - FC Twente (14.30 uur)
Resterend programma Ajax (48 punten)
Zaterdag 11 april: Heracles Almelo - Ajax (21.00 uur)
Zaterdag 25 april: NAC Breda - Ajax (20.00 uur)
Zaterdag 2 mei: Ajax - PSV (20.00 uur)
Zondag 10 mei: Ajax - FC Utrecht (16.45 uur)
Zondag 17 mei: SC Heerenveen - Ajax (14.30 uur)
Resterend programma AZ (45 punten)
Zondag 12 april: AZ - SC Heerenveen
Donderdag 23 april: GA Eagles - AZ
Zondag 3 mei: AZ - FC Twente
Zondag 10 mei: Feyenoord - AZ
Zondag 17 mei: AZ - NAC Breda
