Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
De strijd om de derde plek is razend spannend. Met nog twee wedstrijden te gaan ontlopen NEC, Ajax en FC Twente elkaar nauwelijks.
FC Twente leek zondag de derde plek te veroveren, maar incasseerde in de laatste minuut een gelijkmaker van AZ waardoor de Tukkers nog vijfde staan. "Ik heb geen sprongetje gemaakt, maar dat schot zat er wel mooi en verrassend in", reageert NEC-trainer Dick Schreuder in de Gelderlander. "Het was fijn meegenomen, maar we moeten er vooral voor zorgen dat we zelf weer wedstrijden gaan winnen."
Zondag gaan de Nijmegenaren op bezoek bij FC Groningen. "Ik ga niet de hele tijd de tussenstanden in de gaten houden", aldus Schreuder. "We moeten toch eerst zelf winnen. Maar goed, waarschijnlijk ontkom ik er niet aan. We moeten vooral doen wat we altijd doen en ons niet laten leiden door wat er op andere velden gebeurt. Het is gevaarlijk om je daarop te fixeren, dus het liefst word ik helemaal niet geïnformeerd."
Als NEC van FC Groningen wint en FC Twente en Ajax verliezen, is de derde plek veilig. "Wat er ook gebeurt, wij doen tot de laatste speelronde mee om Europees voetbal", vervolgt de oefenmeester. "Dat kan bij Ajax en FC Twente niet het geval zijn. Ik ben gewoon erg nieuwsgierig hoe het gaat aflopen. Maar ik loop niet de hele dag door te ijsberen. We zien wel waar we eindigen. We gaan in elk geval op de hoogste positie ooit eindigen."
De voorlaatste speelronde in de Eredivisie begint zondag om 16.45 uur.
