Studio Voetbal haalt zeer hoge kijkcijfers na Ajax-FC Groningen

Studio Voetbal heeft zondagavond opvallend hoge kijkcijfers weten te behalen, de hoogste in tijden. Na het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen wilden veel mensen de hoed van de rand weten.

Volgens tv-kenner Tina Nijkamp keken er bijna 700.000 mensen naar het programma. "Dat is heel hoog", aldus Nijkamp op Instagram. "Er was dankzij onder andere de gestaakte wedstrijd ook genoeg om over te praten", stelt de tv-kenner.

Ibrahim Afellay, Wim Kieft, Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk waren te gast bij Studio Voetbal, dat na dit seizoen stopt. Wat gaat men missen? "Je zou eigenlijk moeten zeggen: wat gaat de kijker missen?”, corrigeerde Vermeulen. "De duiding die we net geven over Ajax - FC Groningen bijvoorbeeld. We zijn de enige voetbaltalkshow waar je niet extra voor hoeft te betalen." (Ook shows als Dit was het Weekend (ESPN) en Rondo (Ziggo Sport) worden zonder extra kosten uitgezonden).

Vermeulen: "Als dit over een jaar gebeurt, hebben we één minuut bij het late journaal met wat vuurwerkbeelden en een stukje interview. Dat is het dan wel. Daarom hoort dit programma er wél te zijn. Alle dingen in het voetbal bespreken we, ook de lelijke dingen."

"Als er iets aan de hand is bij de FIFA, de UEFA, de OneLove-band, met Qatar, de financiële situatie van clubs… We houden een vinger aan de pols en dat is wel nodig in het voetbal", zegt hij. "De kijker gaat het programma missen en wij natuurlijk ook."

De kijkcijfers van Studio Voetbal lagen hoog, terwijl niet veel mensen het duel zelf zagen: er keken 'slechts' 450.000 mensen naar het duel van Ajax en FC Groningen dat vooral stil lag.