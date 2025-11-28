Studio Voetbal stopt ermee: "Binnenhalen Wim Kieft was wel slim"

Studio Voetbal keert na dit seizoen niet meer terug op televisie. Het voetbalpraatprogramma is al bijna 25 jaar oud, maar ontkomt niet aan de miljoenenbezuinigingen bij de publieke omroep.

Televisiekenner Tina Nijkamp spreekt van een 'logische beslissing' na de tegenvallende kijkcijfers. "Het binnenhalen van Wim Kieft was wel slim, maar Studio Voetbal is meer iets voor NPO 3", zegt Nijkamp tegenover FCUpdate.

Ze pleit er al langer voor om van NPO 3 een sportzender te maken, waar Studio Voetbal beter had gepast. "Het is niet een heel breed programma. Echt voor de liefhebber", aldus Nijkamp, die weet dat er meer grote titels verdwijnen bij de publieke omroep. "Het is ook een goede aanleiding om van niet goedlopende shows af te komen", meent de voormalig programmadirecteur van SBS6. "Dat scheelt lastige gesprekken: de bezuiniging krijgt de schuld."

Op haar Instagram-kanaal is Nijkamp nog meer uitgesproken over Studio Voetbal. "Studio Voetbal is gewoon niet meer zo van deze tijd", schrijft ze. "Nooit vrouwen te gast, geen humor, geen zelfspot en de chef voetbal NOS (Arno Vermeulen) die gewoon zelf aan tafel zit en waaraan niemand durft te vertellen dat hij gewoon te saai is voor tv. Maar bovenal heeft de show zeer slechte kijkcijfers."