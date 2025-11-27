Studio Voetbal verdwijnt definitief van tv: "Dit komt hard aan"

De miljoenenbezuinigingen bij de NPO hebben niet alleen invloed op de Eredivisie-samenvattingen van NOS Studio Sport, maar ook op Studio Voetbal. Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, bevestigt dat de voetbaltalkshow van de buis gaat.

Vanaf 2027 moet de publieke omroep 156 miljoen euro besparen. Hierdoor verdwijnen programma's als First Dates, Kassa en Draadstaal. Ook sportprogramma's zoals Studio Voetbal en Andere Tijden Sport vallen onder deze bezuinigingen, legt Van der Wulp uit. "Dit komt hard aan", zegt Xander van der Wulp op de website van de NOS. "Studio Voetbal en Andere Tijden Sport zijn iconische programma's met een rijke geschiedenis. Maar met bezuinigingen van deze omvang zijn dit soort keuzes onvermijdelijk."

Sjoerd van Ramshorst, presentator van NOS Studio Voetbal, noemt het 'erg balen' dat het programma stopt. "Studio Voetbal is met bijna 25 jaar de langstlopende voetbaltalkshow van Nederland, en ik ben blij dat ik al meer dan tien jaar met fijne collega's aan dit programma werk. Ook voor hen vind ik het erg vervelend. Alleen is de realiteit helaas dat er bezuinigd moet worden. Dat is heel vervelend, maar laten we vooral zorgen dat we bij de NOS met minder geld goede programma's blijven maken", aldus Van Ramshorst.

Woensdagavond waarschuwde sportmarketeer Chris Woerts alvast op X: "Nog een programma dat gaat sneuvelen: ook Studio Voetbal van NOS Sport gaat, zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen!" Daarnaast is duidelijk dat de Eredivisie-rechten niet tegen dezelfde kosten kunnen worden verlengd.