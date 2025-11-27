AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Studio Voetbal verdwijnt definitief van tv: "Dit komt hard aan"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Voetbal
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Voetbal Foto: © Pro Shots

De miljoenenbezuinigingen bij de NPO hebben niet alleen invloed op de Eredivisie-samenvattingen van NOS Studio Sport, maar ook op Studio Voetbal. Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, bevestigt dat de voetbaltalkshow van de buis gaat.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Vanaf 2027 moet de publieke omroep 156 miljoen euro besparen. Hierdoor verdwijnen programma's als First Dates, Kassa en Draadstaal. Ook sportprogramma's zoals Studio Voetbal en Andere Tijden Sport vallen onder deze bezuinigingen, legt Van der Wulp uit. "Dit komt hard aan", zegt Xander van der Wulp op de website van de NOS. "Studio Voetbal en Andere Tijden Sport zijn iconische programma's met een rijke geschiedenis. Maar met bezuinigingen van deze omvang zijn dit soort keuzes onvermijdelijk."

Sjoerd van Ramshorst, presentator van NOS Studio Voetbal, noemt het 'erg balen' dat het programma stopt. "Studio Voetbal is met bijna 25 jaar de langstlopende voetbaltalkshow van Nederland, en ik ben blij dat ik al meer dan tien jaar met fijne collega's aan dit programma werk. Ook voor hen vind ik het erg vervelend. Alleen is de realiteit helaas dat er bezuinigd moet worden. Dat is heel vervelend, maar laten we vooral zorgen dat we bij de NOS met minder geld goede programma's blijven maken", aldus Van Ramshorst.

Woensdagavond waarschuwde sportmarketeer Chris Woerts alvast op X: "Nog een programma dat gaat sneuvelen: ook Studio Voetbal van NOS Sport gaat, zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen!" Daarnaast is duidelijk dat de Eredivisie-rechten niet tegen dezelfde kosten kunnen worden verlengd. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Chris Woerts

Woerts fileert Ajax: "Maken er teringzooi van als clubbestuurder"

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd