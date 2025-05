Stukjes grasmat ArenA razendpopulair: duizenden euro's opgehaald

De gelukkigen krijgen het stukje van de grasmat in een unieke ArenA-doos, compleet met instructies van de grasmeester. De fans mogen het grasmatje zelf ophalen. "Op maandag 19 mei haal jij jouw grasmatje zélf op in de Johan Cruijff ArenA, maar dat doe je niet alleen. Samen met een vriend(in), collega of familielid krijg je een unieke ervaring: jullie mogen samen de grasmat op om jullie favoriete herinneringen op te halen en je even te voelen als je favoriete speler", aldus de Johan Cruijf ArenA.

Inmiddels zijn alle grasmatjes dus uitverkocht. De volledige opbrengst van €14.000 gaat naar de Ajax Foundation en de Johan Cruyff Foundation.