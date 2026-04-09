Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Luis Suarez houdt de deur voor deelname aan het WK op een kiertje. De voormalig Ajacied wil zijn land, indien nodig, graag helpen.
Suarez nam in 2024 afscheid van de nationale ploeg van Uruguay, maar sluit een rentree komende zomer niet uit. "Als ze me nodig hebben, zal ik nooit nee zeggen", benadrukt hij in gesprek met de Uruguayaanse krant Ovacion.
De 39-jarige spits is nog altijd actief voor Inter Miami. "Natuurlijk is de nationale ploeg altijd wat je wilt. Nu is het moment dat je erover gaat nadenken, zeker met het WK dat eraan komt en vraag je jezelf af: als ze me nodig hebben, wat doe je dan?", vervolgt Suarez. "Ik zal nooit nee zeggen tegen mijn land, nooit."
Suarez staat paraat om komende zomer met de nationale ploeg naar het WK te gaan. "Ik ben gestopt bij de nationale ploeg om ruimte te maken voor andere spelers en omdat ik dacht dat er een moment was gekomen waarop ik niet meer nuttig kon zijn voor het team", legt hij uit. "Maar als ze me nodig hebben, zal ik nooit nee zeggen tegen de nationale ploeg. Dat is onmogelijk, zolang ik fit ben en speel."
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"
Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"
John van den Brom: "Heus nagedacht om trainer van Ajax te worden"
Koeman terug naar de Eredivisie? "Hij heeft het me ooit beloofd"
VIDEO | Van der Vaart woest op Ajax-speler: teamgenoten grijpen in
Dennis Bergkamp wil niet terug naar Ajax: "Dan is het klaar ook"
Theo Janssen adviseert Ajax-speler te vertrekken: "Een no-brainer"
Youri Mulder hard: "Zijn uitspraken zijn dramatisch voor Ajax"
Weghorst 'juicht' niet: "Hij weet misschien wat er komen gaat"
Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"