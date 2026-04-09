Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"

Max
bron: Ovacíon
Luis Suarez
Luis Suarez Foto: © BSR Agency

Luis Suarez houdt de deur voor deelname aan het WK op een kiertje. De voormalig Ajacied wil zijn land, indien nodig, graag helpen. 

Suarez nam in 2024 afscheid van de nationale ploeg van Uruguay, maar sluit een rentree komende zomer niet uit. "Als ze me nodig hebben, zal ik nooit nee zeggen", benadrukt hij in gesprek met de Uruguayaanse krant Ovacion.

De 39-jarige spits is nog altijd actief voor Inter Miami. "Natuurlijk is de nationale ploeg altijd wat je wilt. Nu is het moment dat je erover gaat nadenken, zeker met het WK dat eraan komt en vraag je jezelf af: als ze me nodig hebben, wat doe je dan?", vervolgt Suarez. "Ik zal nooit nee zeggen tegen mijn land, nooit."

Suarez staat paraat om komende zomer met de nationale ploeg naar het WK te gaan. "Ik ben gestopt bij de nationale ploeg om ruimte te maken voor andere spelers en omdat ik dacht dat er een moment was gekomen waarop ik niet meer nuttig kon zijn voor het team", legt hij uit. "Maar als ze me nodig hebben, zal ik nooit nee zeggen tegen de nationale ploeg. Dat is onmogelijk, zolang ik fit ben en speel."

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws