Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"

Suarez nam in 2024 afscheid van de nationale ploeg van Uruguay, maar sluit een rentree komende zomer niet uit. "Als ze me nodig hebben, zal ik nooit nee zeggen", benadrukt hij in gesprek met de Uruguayaanse krant Ovacion.

De 39-jarige spits is nog altijd actief voor Inter Miami. "Natuurlijk is de nationale ploeg altijd wat je wilt. Nu is het moment dat je erover gaat nadenken, zeker met het WK dat eraan komt en vraag je jezelf af: als ze me nodig hebben, wat doe je dan?", vervolgt Suarez. "Ik zal nooit nee zeggen tegen mijn land, nooit."