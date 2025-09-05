Suarez door het stof na spuugincident: "Heb een fout gemaakt"

Luis Suarez heeft zijn excuses aangeboden voor het 'spuugincident'. De voormalig spits van Ajax spuugde tijdens de Leagues Cup-wedstrijd tussen Inter Miami en Seattle Sounders naar een staflid van Seattle.

Suarez begint zijn excuses met het feliciteren van de tegenstander. "Maar belangrijker nog, ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag aan het einde van de wedstrijd. Het was een moment vol spanning en frustratie, toen er aan het einde van de wedstrijd dingen gebeurden die niet hadden mogen gebeuren, maar dat rechtvaardigt mijn reactie niet", schrijft de Uruguayaan op Instagram. "Ik heb een fout gemaakt en het spijt me oprecht."

Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen de actie van de 38-jarige spits van Inter Miami heeft.