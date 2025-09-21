Suárez-record in gevaar: Ajacied kan geschiedenis schrijven vandaag

Davy Klaassen kan zondagmiddag een bijzonder hoofdstuk toevoegen aan zijn Ajax-carrière. Wanneer de middenvelder in de topper tegen PSV tot scoren komt, evenaart hij een record van Luis Suárez, die tussen 2007 en 2011 vijf keer scoorde in dienst van de Amsterdammers tegen de Eindhovenaren.

Suárez is deze eeuw de Ajacied met de meeste doelpunten in rechtstreekse confrontaties met PSV. Bovendien was de Uruguayaan de enige die vier duels op rij trefzeker was in de topper. Klaassen staat inmiddels op vier goals tegen de regerend landskampioen en kan dat record dus evenaren of zelfs verbreken mocht hij er twee maken. Op dit moment is hij ook al twee wedstrijden op rij doelpuntenmaker in de klassieker tussen de twee grootmachten.

De kans is groot dat Klaassen zondag opnieuw een basisplaats krijgt van John Heitinga. De middenvelder wordt in het Philips Stadion bovendien geacht de aanvoerdersband te dragen. Het duel tussen PSV en Ajax begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.