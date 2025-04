Suárez-transfer hing aan zijden draadje: "Groningen haatte Ajax"

De transfer van Luis Suárez van FC Groningen naar Ajax in 2007 is inmiddels legendarisch, maar achter de schermen verliep die deal allesbehalve soepel. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt een opvallend verhaal gedeeld over de moeizame onderhandelingen tussen Groningen en Ajax.

Rob Jansen vertelt dat hij flink moest aanpoten om Suárez los te weken uit het hoge noorden. "Toen ik Suárez moest halen van Groningen naar Ajax, stuurden ze me alleen. Want niemand durfde meer naar Groningen. Want Groningen haatte Ajax."

Het sentiment lag gevoelig, vooral door eerdere transfers en een moeilijke relatie tussen de clubs. "Toen moest ik daar zo'n ambassadeursrol gaan vervullen, en uiteindelijk lukte het. Maar het eerste wat Nijland zei: moet jij de scherven een beetje opruimen voor die bluffers?"

Volgens de podcast is het iets wat bij oud-directeur Hans Nijland nog altijd steekt. "Die Nijland, die is tot op de dag van vandaag... het zit hem niet lekker." Ook wordt er gegrapt over de botsing van culturen: "De combinatie Rotterdammers in Groningen, dat werkt niet."