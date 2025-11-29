Mossou: "Ellende Ajax scoort beter dan Europees succes van PSV"

Sjoerd Mossou ziet dat het Europese succes van PSV niet altijd op waarde wordt geschat. In 2019 deed Ajax ongeveer hetzelfde en toen was heel het land Euforisch.

"Ik moest aan maart 2019 denken", begint Mossou in het Algemeen Dagblad. "Destijds speelde Ajax eenzelfde soort wonderwedstrijd in Bernabéu, tegen een tegenstander van een ongeveer vergelijkbaar kaliber, eindigend in exact dezelfde uitslag. Real Madrid was de toenmalige Champions League-winnaar in een tijdelijk dipje, een beetje zoals de kampioen van de Premier League die nu ook doormaakt."

"Ajax was destijds één ronde verder, vooruit, het speelde destijds in de achtste finale. Tegelijk kun je van dit PSV juist weer stellen dat de voetbalshow van woensdag niet op zichzelf stond: de Italiaanse landskampioen Napoli werd vorige maand ook al compleet van het veld gepoetst: 6-2", vervolgt de journalist.

"Toch bestaat er nóg een ander wezenlijk verschil tussen toen en nu, tussen dat Ajax en dit PSV. Elke vorm van nationale opwinding bleef deze keer uit", concludeert Mossou. "Ik kan het ook niet helpen, maar zelfs doffe ellende bij Feyenoord of Ajax scoort doorgaans een stuk beter dan groot Brabants succes."