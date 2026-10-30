Sulejmani: "Die avond in de ArenA voelde vreemd, dat viel me zwaar"

Miralem Sulejmani is met bijna achttien miljoen euro nog altijd de duurste binnenlandse transfer in Nederland. Ajax plukte de Serviër in 2008 voor dat megabedrag weg bij SC Heerenveen.

"Het doet me goed om aan Ajax te denken", blikt Sulejmani terug in ELF Voetbal Magazine. "Mooie herinneringen. Amsterdam is een prachtige stad, Ajax heeft geweldige fans en het Nederlands voetbal blijft me altijd aanspreken. De manier van spelen is de beste voor jonge spelers om zich te ontwikkelen. Dat zeg ik overal waar ik kom. Ga naar Nederland als jonge speler, dat is de beste opleiding die je kunt krijgen."

Zijn hoogtepunt in Amsterdam was de landstitel in 2011, die op de slotdag tegen directe concurrent FC Twente werd gepakt. "Onder Frank de Boer", weet Sulejmani nog. "Na een droogte van vijf jaar. Het werd 3-1 in de ArenA. Twee keer Siem de Jong en een eigen doelpunt van Denny Landzaat. De medaille heb ik net als de twee andere kampioensmedailles in een aparte kamer in mijn huis bewaard. Daar ligt ook de rode badjas na het winnen van de KNVB Beker. Mijn shirts liggen allemaal bij mijn vader."