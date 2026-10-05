Sulejmani hoopt op terugkeer naar Ajax: "Komt er maar niet van"
Miralem Sulejmani hoopt binnenkort weer eens terug te keren bij Ajax. De inmiddels 37-jarige Serviër bewaart warme herinneringen aan zijn jaren in Amsterdam en wil zijn kinderen graag laten zien waar hij een belangrijk deel van zijn carrière doorbracht.
Sulejmani vertrok in 2013 bij Ajax en speelde daarna voor Benfica en Young Boys. Met de Zwitserse club keerde hij in maart 2021 terug in de Johan Cruijff ArenA voor een duel in de Europa League. Door de coronamaatregelen zaten er destijds geen supporters op de tribunes.
Voor Sulejmani was het bovendien lastig om het tegen zijn voormalige club op te nemen. "Die avond in de ArenA voelde erg vreemd. Vanwege corona zaten er geen toeschouwers op de tribune. Plotseling moest ik Ajax bestrijden, vrienden bestrijden, dat viel me zwaar", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.
Een volgend bezoek aan Amsterdam moet een stuk aangenamer worden. Sulejmani wordt jaarlijks uitgenodigd voor de Ajax Reünie, maar slaagde er tot dusver niet in om daarbij aanwezig te zijn. Tegenwoordig is de voormalig aanvaller werkzaam als Hoofd Opleiding bij Partizan Belgrado. "Ik wil graag nog eens naar de ArenA, de vernieuwde Toekomst zien en bijvoorbeeld oud-teammanager David Endt de hand schudden, maar het komt er maar niet van", zegt Sulejmani.
Zijn band met Nederland is na al die jaren nog altijd sterk. Ook zijn kinderen wil Sulejmani graag kennis laten maken met zijn verleden in Amsterdam. "Ik heb een prachtige tijd meegemaakt in Nederland. Ik wil mijn kinderen laten zien waar ik heb gespeeld en gewoond. Hopelijk komt het er snel eens van", besluit hij.
Sulejmani kwam tussen 2008 en 2013 tot 158 wedstrijden voor Ajax. Daarin maakte hij 38 doelpunten en leverde hij dertig assists.
Sulejmani hoopt op terugkeer naar Ajax: "Komt er maar niet van"
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