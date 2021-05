Geschreven door Jessica Westdijk 25 mei 2021 om 21:05

Maandag speelde Kamaldeen Sulemana waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor FC Nordsjaelland. De Ghanese aanvaller wordt al langere tijd begeerd door onder andere Ajax en krijgt daarover ook wekelijks vragen.

“Ja, het was waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd in Denemarken. Maar we hebben nog geen definitieve beslissing genomen. We moeten het nog zien”, bevestigde hij nog maar eens aan het Deens BT na afloop van Brondby – FC Nordsjaelland.

Naast Ajax zou ook Manchester United interesse hebben, maar de Engelsen zouden nog geen bod hebben gedaan. Ajax deed dat afgelopen winter al, maar dat bod van € 10,5 miljoen werd toen afgewezen. Nu ligt er een nieuw bod op tafel, zo bevestigt de speler ook zelf: “Ik weet dat er een bod van Ajax is. Dat is wat ik er over kan zeggen. Helaas kan ik verder geen vragen beantwoorden, omdat ik niet dieper in kan gaan op de details. Maar er is een bod uitgebracht.”