Geschreven door Jessica Westdijk 11 mei 2021 om 18:05

Kamaldeen Sulemana verwacht FC Nordsjaelland deze zomer te verlaten, zo liet hij Ekstrabladet weten na het duel met FC Kopenhagen: “Ik voel mij klaar voor de volgende stap en zie mezelf bij alle grote clubs spelen. Ik sta open voor alle competities, in het bijzonder de top-vijf van Europa, maar ook grote clubs buiten de grootste competities zijn interessant. Ajax is een goede club.”

Dat Ajax ter sprake kwam, was geen toevalligheid: Marc Overmars was naar Denemarken afgereisd om Sulemana aan het werk te zien en de nodige gesprekken te voeren. In de winter deed Ajax al een bod van 10 miljoen euro op de Ghanees, maar dat werd afgewezen. Sulemana was op de hoogte dat Overmars aanwezig was, maar liet zich daar niet door afleiden. Hij maakte bovendien de openingsgoal. “Ik wist al een week dat hij zou komen, maar het maakte niets uit voor mijn prestatie. Hij heeft al veel duels van mij gezien, dus ik denk niet dat deze wedstrijd iets zal veranderen. Ik concentreer mij gewoon op mijn spel.”

