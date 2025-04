Süleyman Öztürk lyrisch na PSV - Ajax: "Te goed voor dit niveau"

“Ajax heeft ongeveer dezelfde spelersgroep als vorig seizoen, maar Farioli is een totaal ander beest. Dat moet je temmen”, zegt Öztürk. “Wat ik in een notendop vond van PSV - Ajax: Farioli is te goed voor de Eredivisie. Die is binnen een jaar weg, hij is te goed voor dit niveau. Dat is wat ik dacht tijdens de wedstrijd.”

“Hij zette het helemaal dicht. Die twee helft managede hij zó goed", gaat hij verder. "Het kan eigenlijk niet dat Ajax uit in Eindhoven met dit materiaal PSV aftroeft. Maar wel als je het van tevoren zo goed hebt voorbereid en weet: in minuut zeventig doen we dit, in minuut tachtig doen we dat. Hij had overal een antwoord op.”

“Farioli is een fenomeen. Hij is heel goed gescout door het managementteam van Ajax. Hij heeft het bij Nice echt geweldig gedaan. In Turkije heeft hij geweldig werk geleverd”, vervolgt Öztürk. “Ik kan me voorstellen dat AC Milan hem in de gaten houdt. Ik denk dat Farioli ook wel aangetrokken zal zijn door clubs als AC Milan, of AS Roma.”