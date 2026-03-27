Supporters aangehouden na ongeregeldheden in ArenA: "Volle gang"
De politie heeft twee verdachten aangehouden na het vuurwerkincident tijdens het Eredivisieduel tussen Ajax en FC Groningen. Het gaat om een 30-jarige man uit Amsterdam en een 17-jarige jongen uit Veldhoven. Zij worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging en huisvredebreuk, zo meldt de politie donderdag
De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd zondag 30 november al na vijf minuten stilgelegd, nadat er vuurwerk werd afgestoken door de harde kern van de thuisploeg. Volgens de politie was kort daarvoor een nooduitgang geopend, waarbij stewards aan de kant werden gezet en geïntimideerd. Daardoor kon een groep supporters zonder ticket, maar mét vuurwerk, het stadion binnendringen.
Na een onderbreking van ruim veertig minuten werd het duel hervat, maar al snel ging het opnieuw mis. Er werd wederom veel vuurwerk afgestoken, waarna de scheidsrechter besloot de wedstrijd definitief te staken.
De recherche heeft onder leiding van het OM onderzoek gedaan naar personen „die een belangrijke en/of coördinerende rol hebben vervuld”, aldus de politie tegenover Dagblad van het Noorden. Het onderzoek is nog „in volle gang” en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.
