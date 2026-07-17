Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"
Steven Berghuis heeft woensdag tijdens het oefenduel van Ajax met VfL Bochum de nodige kritiek gekregen van een deel van de supporters. Niet zozeer zijn spel, maar vooral zijn lichaamstaal viel op bij de achterban. De ervaren aanvaller werd, net als veel ploeggenoten, in de rust gewisseld.
Gedurende de eerste helft oogde Berghuis meerdere keren zichtbaar gefrustreerd. Zo reageerde hij in de openingsfase teleurgesteld toen Jinairo Johnson hem niet wist te bereiken. Even later kwam ook een dieptepass van de linkspoot niet aan, terwijl hij rond de drinkpauze opnieuw een sombere indruk maakte. In de achttiende minuut leek Berghuis zich bovendien te ergeren nadat Oscar Gloukh zijn aanval niet wist door te zetten richting Abdellah Ouazane.
Ook bij een moment vlak voor rust viel zijn houding op. Toen VfL Bochum zich onder de druk van Ajax uitvoetbalde en Berghuis vergeefs richting de doelman sprintte, merkte de commentator van Ajax TV op: "Het druk zetten van Ajax gaat niet helemaal goed. Berghuis kijkt wat vertwijfeld achterom."
Op sociale media kreeg Berghuis vervolgens de nodige kritiek van Ajax-supporters. "Continu geïrriteerd, irritante gebaartjes naar anderen toe en een chagrijnige porum. Terwijl hijzelf de meeste fouten maakt", schreef een fan. Een ander vroeg zich af: "Wat is er met Berghuis joh, loopt er ook nu als een gefrustreerd mannetje bij."
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