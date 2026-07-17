Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"
Steven Berghuis heeft woensdag tijdens het oefenduel van Ajax met VfL Bochum de nodige kritiek gekregen van een deel van de supporters. Niet zozeer zijn spel, maar vooral zijn lichaamstaal viel op bij de achterban. De ervaren aanvaller werd, net als veel ploeggenoten, in de rust gewisseld.
Gedurende de eerste helft oogde Berghuis meerdere keren zichtbaar gefrustreerd. Zo reageerde hij in de openingsfase teleurgesteld toen Jinairo Johnson hem niet wist te bereiken. Even later kwam ook een dieptepass van de linkspoot niet aan, terwijl hij rond de drinkpauze opnieuw een sombere indruk maakte. In de achttiende minuut leek Berghuis zich bovendien te ergeren nadat Oscar Gloukh zijn aanval niet wist door te zetten richting Abdellah Ouazane.
Ook bij een moment vlak voor rust viel zijn houding op. Toen VfL Bochum zich onder de druk van Ajax uitvoetbalde en Berghuis vergeefs richting de doelman sprintte, merkte de commentator van Ajax TV op: "Het druk zetten van Ajax gaat niet helemaal goed. Berghuis kijkt wat vertwijfeld achterom."
Op sociale media kreeg Berghuis vervolgens de nodige kritiek van Ajax-supporters. "Continu geïrriteerd, irritante gebaartjes naar anderen toe en een chagrijnige porum. Terwijl hijzelf de meeste fouten maakt", schreef een fan. Een ander vroeg zich af: "Wat is er met Berghuis joh, loopt er ook nu als een gefrustreerd mannetje bij."
Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"
'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'
AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"
FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel
Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"
"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"
Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"
'Bounida kan Ajax verlaten; Europese topclub toont belangstelling'
Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"
In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in
Ajax treft oude bekende in tweede voorronde Conference League
Blind doet boekje open: "Jordi Cruijff heeft de knoop doorgehakt"
Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"
Ajax-supporters spreken zich uit na eerste speelminuten van Blind
'Ajax moet geduld hebben, Marcos Leonardo vliegt naar Brazilië'
Blijft Gaaei toch bij Ajax? 'Vertrek plots op losse schroeven'
Stan Spoel roemt Ajacied: "Michel kan eigenlijk niet om hem heen"
Michel trots: "Laatst kwam hij naar ons trainerscomplex bij Ajax"
Florian Plettenberg: 'Ajax aast op aanvaller (21) van KRC Genk'
Van der Vaart blij: "Damian dacht direct: dit is de ideale vrouw"
'Salaris scheidsrechters op WK en Eredivisie onthuld': "Keurig!"
Ouazane maakt indruk bij Ajax: "Definitief naar de A-selectie"
Gloukh: "Hij adviseerde vorig jaar positief over de Eredivisie"
Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"
Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"
Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"
Daley Blind ziet wat Ajax gemist heeft: "Dat moet terugkeren"
Janse looft Ajax-aanwinst: "Heerlijk om dat met hem te bespreken"
'Twee Italiaanse clubs denken aan het aantrekken van Tomiyasu'