Supporters van Ajax fileren Ajacied: "Nog even heel hard trainen"

Gijs Kila
bron: Twitter
Mika Godts met andere Ajacieden
Mika Godts met andere Ajacieden Foto: © BSR Agency

Supporters van Ajax waren zondagmiddag niet te spreken over het spel van Mika Godts tegen AZ. De Belgische linksbuiten kreeg op X meerdere negatieve verwijten.

Op X lieten Ajax-supporters hun ongenoegen duidelijk blijken. "Voor iemand die zo vaak in belangrijke posities aan de bal komt (en voor iemand die zo graag belangrijke acties wil maken) moet Godts nog wel even heel hard trainen op zijn laatste passes en voorzetten", schrijft een supporter.

Een ander is nog scherper: "Godts heeft nu al zeker 4 keer nagelaten om een bal simpel terug te trekken naar 2 à 3 vrijstaande medespelers op de rand van de 16. Om zich vervolgens hopeloos vast te lopen of een belabberde voorzet /doelpoging af te leveren."

Mika Godts
