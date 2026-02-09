Het laatste Ajax Nieuws
Supporters van Ajax fileren Ajacied: "Nog even heel hard trainen"
Mika Godts met andere Ajacieden Foto: © BSR Agency
Supporters van Ajax waren zondagmiddag niet te spreken over het spel van Mika Godts tegen AZ. De Belgische linksbuiten kreeg op X meerdere negatieve verwijten.
Op X lieten Ajax-supporters hun ongenoegen duidelijk blijken. "Voor iemand die zo vaak in belangrijke posities aan de bal komt (en voor iemand die zo graag belangrijke acties wil maken) moet Godts nog wel even heel hard trainen op zijn laatste passes en voorzetten", schrijft een supporter.
Een ander is nog scherper: "Godts heeft nu al zeker 4 keer nagelaten om een bal simpel terug te trekken naar 2 à 3 vrijstaande medespelers op de rand van de 16. Om zich vervolgens hopeloos vast te lopen of een belabberde voorzet /doelpoging af te leveren."
Laatste nieuws
Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"
Oud-Ajacied Labyad zorgt voor verbazing: "Het was niet mijn wens"
Supporters van Ajax fileren Ajacied: "Nog even heel hard trainen"
Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax
Peer Koopmeiners: "Ik heb hem gewoon bedankt en een hand gegeven"
Maaskant: "Daar is Weghorst misschien niet de juiste man voor"
Valentijn Driessen kritisch na AZ - Ajax: "Moest zich schamen"
Van Hooijdonk: "Hij is niet geil genoeg om die goal te maken"
Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"
Van der Wiel: "Niemand had door dat ik aan het verdrinken was"
Meer nieuws
Hans Kraay junior over Ajax-speler: "Ik had echt te doen met hem"
Kian Fitz-Jim kon weg op Deadline Day: "Daar wilde ik best heen"
'Grim vindt zijn spelers niet goed genoeg': "Indirect zegt hij dat"
Kieft: "Technisch en qua inzicht beter dan elke Eredivisie-speler"
Vink ziet dissonant bij Ajax: "Hij is daar niet goed genoeg"
Zinchenko heeft favoriete positie: "Voel ik me helemaal mezelf"
Vink pleit voor regel na Ajax-controversie: "Voor in 't stadion"
Grim pakt minder punten dan Heitinga: "Halen eruit wat erin zit"
Fitz-Jim gefrustreerd: "Ben weer helemaal terug bij af bij Ajax"
Willem van Hanegem haalt hard uit: "AZ mag zich bestolen voelen"
Ouder nieuws
Klaassen looft collega: "Als hij erin komt, brengt hij altijd wat"
Grim lovend: "Hij kan linksback, op 8 en als controleur spelen"
Valentijn Driessen kritisch richting Grim: "Je speelt tegen AZ B"
Danny Makkelie over afkeuren AZ-doelpunt: "Dit is klip-en-klaar"
VIDEO | Wout Weghorst wil weer geen hand geven aan Wouter Goes
Fred Grim: "Ik wilde Weghorst eerder brengen, maar dat kon niet"
AZ-fans zingen boos na Ajax-duel: "Hij is de hoer van Amsterdam"
Wisselbeleid van Ajax bekritiseerd: "Vind dat echt onbegrijpelijk"
Grim niet blij met tegengoal: "Dit hebben we vooraf besproken"
Hornkamp begrijpt niks van arbitrage: "Ik ga niet zomaar liggen"
Video’s
Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"
Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax
Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"
Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."
Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"
Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"
Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"
0 reacties