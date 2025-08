Supporters willen ander beleid: 'Kijk naar Duitsland en Engeland'

Supportersverenigingen in Nederland vinden dat het tijd is voor een ander supportersbeleid. Het Supporterscollectief Nederland heeft een plan gemaakt om het huidige beleid flink te veranderen.

Afgelopen seizoen bleven er bij veel wedstrijden uitvakken leeg. Dat is opvallend, omdat er juist minder problemen zijn bij wedstrijden. "Grote incidenten zoals vechtpartijen in stadions, die vroeger in de jaren tachtig en negentig veel voorkwamen, zie je nu bijna niet meer," zegt het Supporterscollectief.

Daarom willen de supporters betere afspraken en meer vrijheden. Ze hopen dat er minder incidenten zijn en dat er minder politie nodig is. Ze kijken daarvoor naar Duitsland en Engeland, waar uit- en thuissupporters vaak gewoon samen naar het stadion kunnen lopen. In Nederland willen ze iets soortgelijks: een 'nieuwe aanpak', die stap voor stap wordt ingevoerd.

In dat plan staan onder andere het mengen van uit- en thuisfans, een gevarieerder publiek bij uitwedstrijden en zelf kunnen kiezen hoe je naar het stadion reist. Supporters willen af van de verplichte buscombi’s. De KNVB reageerde op het plan: "Voor de weg daarnaartoe moet goed gekeken worden naar de verantwoordelijkheden, risico’s en timing om mogelijke stappen te kunnen zetten."