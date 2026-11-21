Supporterscollectief luidt noodklok: "Voorbeelden dat dit niet zo is"
Supporterscollectief Nederland (SCN) maakt zich grote zorgen over de invoering van Persoonlijke Digitale Toegang (PDT) in het Nederlandse voetbal. Vanaf het seizoen 2028/2029 zijn voetbalclubs verplicht om met dit systeem te werken. Het doel is om het stadionbezoek veiliger, eenvoudiger en eerlijker te maken, maar SCN zet vraagtekens bij de gevolgen voor supporters, zo ook die van Ajax.
Met PDT wordt de geverifieerde identiteit van een stadionbezoeker gekoppeld aan het gekochte wedstrijdticket. Iedere supporter moet daardoor digitaal geregistreerd zijn, zodat clubs precies weten wie er in het stadion aanwezig is. Voorzitter Frank Kriellaars van Supporterscollectief Nederland begrijpt dat voetbal veilig en toegankelijk moet blijven, maar vindt dat de maatregelen niet te ver mogen gaan.
"Wij willen uiteraard ook dat voetbal van iedereen blijft, laagdrempelig is en veilig en gezellig, maar de maatregelen moeten noodzakelijk en proportioneel zijn, want ze raken wel honderdduizenden supporters", vertelt Kriellaars in gesprek met Ajax Life. Ook de veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt. "Je geeft je gegevens af in de veronderstelling dat daar door iedereen veilig mee wordt omgegaan, maar we zien overal in de wereld voorbeelden dat dit niet zo is. Zie de hack bij Albert Heijn, Odido of het datalek bij Ajax."
Kriellaars vraagt zich dan ook af of het verstandig is om het systeem verplicht in te voeren zolang de veiligheid van persoonsgegevens niet gegarandeerd kan worden. "Als data nog niet veilig kan worden opgeslagen, moet je PDT dan verplichten? Lost dit een probleem op ten koste van een grote groep mensen, terwijl je maar een klein aantal mensen wil aanpakken?" Supporterscollectief Nederland vreest dat een grote groep voetbalfans de gevolgen gaat ondervinden van maatregelen die bedoeld zijn om een relatief kleine groep aan te pakken.
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