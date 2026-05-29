Supporterscollectief Nederland luidt noodklok: "Onacceptabel"
Het Supporterscollectief Nederland heeft zich fel uitgesproken tegen een mogelijk einde van de huidige kortingsregeling voor uitsupporters. Volgens de belangenorganisatie werd het donderdag geconfronteerd met het afschaffen van de 'veertig procent-regeling' op combitickets.
Die regeling werd ingevoerd om uitsupporters te compenseren voor de beperkingen bij verplichte bus- en autocombi's. Het Supporterscollectief is bang dat supporters in de toekomst meer moeten betalen voor het bezoeken van uitwedstrijden.
Supporterscollectief Nederland schrijft in een verklaring dat de ontwikkeling voor grote zorgen zorgt. "Het feit dat dit voorstel tot stand is gekomen zonder voorafgaand overleg met supportersorganisaties, betreuren wij ten zeerste", zo klinkt het. "De huidige combikorting bestaat niet voor niets. Het loslaten van deze compensatie, terwijl de beperkingen blijven bestaan, achten wij onacceptabel."
De organisatie roept clubdirecteuren op om zich tegen het voorstel uit te spreken. "Voetbal mag geen sport worden voor de elite; het moet een sport blijven voor iedereen. Kies voor toegankelijkheid, voor sfeer en voor de supporters die het Nederlandse voetbal kleur geven, zowel thuis als uit. Zonder supporters geen voetbal."
