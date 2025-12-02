Supportersvereniging Ajax: "Goedwillende fans lijden hieronder"

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag tot twee keer toe gestaakt vanwege vuurwerk op het veld, wat uiteindelijk leidde tot de definitieve staking van de wedstrijd. Veel supporters van de Amsterdamse club baalden stevig van de eigen harde kern, waaronder ook de Supportersvereniging.

"Supportersvereniging Ajax distantieert zich hiervan", zo schrijven ze in een statement. "Scheidsrechter Nijhuis dirigeerde de spelers direct naar binnen nadat er voor de eerste keer vuurwerk werd afgestoken. Nadat de rookwolken waren opgetrokken, waarschuwde de stadionspeaker supporters dat bij het nogmaals afsteken van vuurwerk, de wedstrijd definitief zou worden gestaakt. Helaas gebeurde dit."

"Supportersvereniging Ajax betreurt het dat een groep supporters de oorzaak is van het staken van deze wedstrijd. We distantiëren ons met klem van elke actie die de club schaadt en zeker van een actie zoals deze, waarmee je de veiligheid van spelers en medesupporters in gevaar brengt. Helaas hebben de goedwillende supporters en de club hier nu onder te lijden", aldus de Supportersvereniging Ajax.