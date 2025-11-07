Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Supportersvereniging Ajax laat van zich horen: "Ajacied verloren"

Amber
bron: Ajax Life
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

De Ajax-supportersvereniging heeft via voorzitter Fabian Nagtzaam gereageerd op het vertrek van John Heitinga. Nagtzaam betreurt het afscheid van een 'echte Ajacied', maar benadrukt dat de club vooruit moet blijven kijken.

"Hij, die is binnengehaald als jongen van de club met Ajax-DNA, kon helaas niet voldoen aan alle te hooggespannen verwachtingen", zegt Nagtzaam over Heitinga. "Ook wij sluiten onze ogen niet voor de sportieve tegenwind en zagen geen positieve ontwikkeling in het spel. Vijf wedstrijden winnen van de vijftien is bij Ajax gewoonweg te weinig. Ondanks dat we een Ajacied zijn verloren, willen we John toch bedanken voor het feit dat hij twee keer is opgestaan om onze club te helpen."

Nagtzaam spreekt ook de fans toe en legt uit wat de rol van de supportersvereniging is: "Het enige wat wij willen, is een succesvol Ajax. De club hebben wij daarvoor in bruikleen gegeven aan de beleidsbepalers. U kunt er van mij op aan dat wij bijna dagelijks deze beleidsbepalers spreken en hen proberen te beïnvloeden. Alles om supporters dichter bij de club te brengen en de club dichter bij zijn supporters. Elkaar uit elkaar drijven, past daar niet bij."

Tot slot richt Nagtzaam zich tot de Ajax-leiding: "Wij roepen de beleidsmakers dan ook op om deze rust zo snel mogelijk te laten wederkeren en een staf aan te stellen die Ajax brengt waar het met zijn mogelijkheden thuishoort. Dat is overigens - laten we maar aan verwachtingsmanagement doen - niet de Europese top. Dat schip is allang uitgevaren, hoe graag we daar ook bij willen aansluiten."

