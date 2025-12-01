Supportersvereniging FC Groningen reageert: "Smet op het voetbal"

Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Arthur
bron: RTV Noord
Supporters van Ajax misdragen zich op de tribune
Supporters van Ajax misdragen zich op de tribune

Ajax - FC Groningen werd zondagavond stilgelegd nadat een groep Ajax-supporters twee keer vuurwerk afstak achter het doel. Het duel lag daardoor al vroeg stil en wordt dinsdag zonder supporters verder afgewerkt.

John de Jonge, voorzitter van de Groningse supportersvereniging, vertelt vanuit het uitvak in de Johan Cruijff Arena dat de uitsupporters ruim op tijd op de hoogte waren van wat er zou gebeuren. "Toen hoorden we al dat er mogelijk gestaakt zou worden. De eerste keer zie je dan gigantisch vuurwerk en eigenlijk wisten we al dat ze nog een keer zouden komen en dat is precies wat er gebeurde."

Volgens De Jonge speelt vermoedelijk een combinatie van factoren mee bij het besluit van de harde kern om het duel te ontregelen. "Er is iemand van de harde kern overleden en het zal ook wel een combinatie zijn met de resultaten", zegt hij tegenover RTV Noord. "Een eerbetoon is prima, maar kap dan en ga dan weer verder. Blijkbaar vonden ze het nodig om hem definitief te staken."

Over de kritiek op de actie vanuit Amsterdamse hoek is De Jonge duidelijk. "Ze staken vuurwerk af en dat schoot ook vlak langs hun eigen keeper. Als de veiligheid van spelers in het geding komt en die van de scheidsrechter, gaat dat veel te ver. Een mooie sfeeractie kan ik begrijpen, maar niet op deze manier."

Hij vreest bovendien dat het incident gevolgen heeft voor het bredere supportersbeleid in Nederland. "Dit is verwerpelijk en dit helpt ook niet in de discussie rondom vuurwerk en de omgang met supporters", zegt De Jonge. "Echt een smet op het voetbal. Ook voor onze supporters in de discussie over normaliseren. Dat houdt wel even op na vandaag."

