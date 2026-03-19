Sutalo bereikt mijlpaal bij Ajax: "Betekent heel veel voor mij"

Josip Sutalo aan de bal Foto: © BSR Agency

Josip Sutalo speelde onlangs tegen PEC Zwolle een bijzondere wedstrijd. Het was namelijk zijn honderdste officiële wedstrijd voor de Amsterdammers, waardoor hij toetrad tot de Club van 100. 

"Het is prachtig hè?", reageert de Kroaat op de officiële website van Ajax. "Het betekent heel veel voor mij dat ik honderd wedstrijden mag spelen voor zo’n grote club, met zo'n historie. Ik vind het heel bijzonder. Ik wil altijd het hoogst haalbare en een ding daarvan is de Club van 100. Dat wil je zo snel mogelijk en ik ben er heel blij mee."

Sutalo debuteerde op 3 september 2023 voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en was dat duel direct aanvoerder. "Dat had ik niet verwacht, nee", alcht hij. "Ik was net nieuw en met mij nog een aantal jongens. Mij was verteld dat ik derde aanvoerder zou zijn, maar de eerste twee waren er dat duel niet. Ik schrok wel een beetje van direct de band bij mijn debuut, maar ik droeg 'm met trots."

De centrumverdediger maakte wisselende periodes mee bij Ajax. "Als ik terugkijk op de honderd duels, ging het met veel ups en downs. Maar dat is niet heel raar in de voetbalwereld. Dat zal in de toekomst ook zo blijven gaan. Maar al die momenten hebben mij ook wel gemaakt tot wie ik nu ben. Door die periode ben ik sterker geworden."

"Vorig seizoen voelde ik me echt goed", vervolgt hij. "Ik zat er lekker in en ons team haalde vaak een enorm hoog niveau. Zeker de grotere wedstrijden vorig seizoen waren speciaal. Dit jaar schommelt het helaas meer. Zelf heb ik in het begin wat last gehad van blessures waardoor mijn ontwikkeling dit seizoen iets stagneert, vind ik."

