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'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'

Rik Engelbertink
bron: Matteo Moretto
Josip Sutalo aan de bal
Josip Sutalo aan de bal Foto: © BSR Agency

Lazio Roma hoopt Josip Sutalo zo snel als mogelijk aan haar selectie toe te voegen. De Italianen willen de verdediger in eerste instantie op huurbasis over gaan nemen. 

Ajax hoopte deze zomer op een definitieve verkoop, maar daar lijkt het niet van te gaan komen. "Het bod van Lazio op Josip Šutalo bedraagt een huursom van 2,5 miljoen euro met een niet-verplichte koopoptie van 8 miljoen euro", schrijft transferspecialist Matteo Moretto op X.

Hij meent tevens dat men bij Lazio, dat vannacht haar laatste bod indiende, positief gestemd is over een deal. Sutalo zijn transferwaarde is twaalf miljoen euro, waardoor Ajax - dat twintig miljoen aan Dinamo Zagreb betaalde - bij een definitieve deal flink verlies boekt. Wel besparen de Amsterdammers flink wat salaris. Volgens De Telegraaf verdient Sutalo dit seizoen minder dan in een Champions League-jaar, maar nog altijd gaat het om een bruto jaarloon tussen de 2,5 en 3 miljoen euro. 

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