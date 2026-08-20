Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Sutalo-deal rond: huursom, koopoptie én doorverkooppercentage bekend'

Max
Josip Sutalo op de tribune
Josip Sutalo op de tribune Foto: © Pro Shots

Ajax en SS Lazio hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Josip Sutalo. Dat melden Fabrizio Romano en Matteo Moretto donderdag op X

Sutalo gaat Ajax na drie seizoenen inruilen voor de Italiaanse club. Lazio zal de verdediger in eerste instantie voor drie miljoen euro een seizoen huren van Ajax. Daarna heeft de club uit Rome de optie om de Kroatisch international van 7,5 miljoen euro definitief over te nemen van Ajax. De Amsterdammers hebben naar verluidt ook een doorverkooppercentage van tien procent opgenomen in de deal.

De 26-jarige Sutalo werd drie jaar geleden met grote verwachtingen gepresenteerd in Amsterdam, maar kon die nooit waarmaken. De verdediger was vaak een bron van onrust in de achterhoede van Ajax en was niet de gewenste verdediger die Ajax voor veel geld overnam van Dinamo Zagreb. Dit seizoen kwam Sutalo nog niet in actie. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij vreest voor Ajax-transfer: "Deal staat op klappen"

0
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid

'Ajax en Cruijff denken opnieuw aan talent van Atletico Madrid'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Josip Sutalo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mike Verweij vreest voor Ajax-transfer: "Deal staat op klappen"

'Ajax en Cruijff denken opnieuw aan talent van Atletico Madrid'

Cruijff is blij met aanwinst: "Was interesse van meerdere clubs"

'Sutalo-deal rond: huursom, koopoptie én doorverkooppercentage bekend'

Ajax-fans halen uit naar Ziggo: "Schandalig voor hoofdsponsor"

Ajax gewaarschuwd voor FC Sion: "Ik had het daar veel zwaarder"

Horeca woedend om Europees duel van Ajax: "Bekijk het ff lekker!"

Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws