'Sutalo-deal rond: huursom, koopoptie én doorverkooppercentage bekend'

Ajax en SS Lazio hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Josip Sutalo. Dat melden Fabrizio Romano en Matteo Moretto donderdag op X .

Sutalo gaat Ajax na drie seizoenen inruilen voor de Italiaanse club. Lazio zal de verdediger in eerste instantie voor drie miljoen euro een seizoen huren van Ajax. Daarna heeft de club uit Rome de optie om de Kroatisch international van 7,5 miljoen euro definitief over te nemen van Ajax. De Amsterdammers hebben naar verluidt ook een doorverkooppercentage van tien procent opgenomen in de deal.

De 26-jarige Sutalo werd drie jaar geleden met grote verwachtingen gepresenteerd in Amsterdam, maar kon die nooit waarmaken. De verdediger was vaak een bron van onrust in de achterhoede van Ajax en was niet de gewenste verdediger die Ajax voor veel geld overnam van Dinamo Zagreb. Dit seizoen kwam Sutalo nog niet in actie.