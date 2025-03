Sutalo en Kroatië na strafschoppen uitgeschakeld in Nations League

Josip Sutalo is met Kroatië uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nations League. Net als Nederland werd Kroatië op strafschoppen uit het toernooi gekegeld.

Donderdag wonnen Sutalo en co nog met 2-0 van Frankrijk, waardoor er een goede uitgangspositie was voor de return van zondagavond. Daarin ging het toch nog fout. Sutalo begon in de basis in Parijs en kon niet voorkomen dat Frankrijk vlak na rust op een 1-0 voorsprong kwam.

Tien minuten voor tijd viel ook de 2-0. Ook na 120 minuten stond die stand op het scorebord, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. Deze werden beter genomen voor de Fransen: 5-4.