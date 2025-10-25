"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

De druk op John Heitinga neemt met de week toe. Na de zware nederlaag tegen Chelsea in de Champions League is Ajax aankomende zondag bij FC Twente in de Grolsch Veste dringend op zoek naar resultaat. Thijs Zwagerman bespreekt bij ESPN de huidige malaise in Amsterdam en licht enkele pijnlijke voorbeelden toe.

Thijs Zwagerman vertelt tegenover ESPN: "Op tactisch vlak bestaan er bij veel spelers twijfels over de capaciteiten van de staf, maar ook communicatief gaat er van alles mis. Tijdens de eerste voor de media toegankelijke Ajax-training op het trainingskamp in Zeist valt bijvoorbeeld op hoe buitenlanders Josip Sutalo en Bertrand Traoré instructies in het Nederlands krijgen van Keizer en Peereboom. Bij een trainingsvorm leidt dit ertoe dat beiden na de uitleg niet weten welk kleur hesje zij aan moeten trekken.

Zwagerman komt met een nog pijnlijker vervolg. "Even later, bij een oefenvorm waarin Ajax de opbouw traint, speelt Sutalo na het uitrollen van doelman Jaros direct naar het middenveld. Keizer schreeuwt hem toe dat dit pas na minstens drie passes is toegestaan, iets wat de Kroatische Sutalo door de eerdere uitleg in het Nederlands niet goed heeft kunnen begrijpen", besluit hij.