Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"

Josip Sutalo heeft de hoop op een plek in de top drie met Ajax nog lang niet opgegeven. De Kroatische verdediger benadrukt dat de focus volledig ligt op de resterende wedstrijden van het seizoen.

Volgens Sutalo is er nog genoeg mogelijk voor de Amsterdammers. "Er is zeker nog een heel grote kans dat we Champions League-voetbal kunnen halen. Het is belangrijk dat we ons vooral focussen op onszelf en niet te veel naar andere teams of uitslagen kijken. En dat we deze vier wedstrijden honderd procent geven en alle wedstrijden weten te winnen. Dan pas kijk je naar de rest", zo vertelt hij aan ESPN.

De verdediger wil vooral voorkomen dat Ajax zich laat afleiden door andere clubs. De opdracht is duidelijk: alles winnen en daarna pas naar de concurrentie kijken.

Tegelijkertijd is ook het scenario van play-offs nog niet volledig uitgesloten. In dat geval zou Ajax moeten uitwijken naar Volendam, maar Sutalo laat blijken dat dit juist extra motivatie geeft. "Wij weten dat er een optie is, dat kan natuurlijk nog gebeuren. Maar we zijn daar niet echt mee bezig. We leggen vooral de focus op de volgende vier wedstrijden en dat we er juist alles aan zullen doen om niet in die play-offs terecht te komen."