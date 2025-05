Sutalo, Hato en Taylor weg bij Ajax? "Eerder zwakker dan sterker"

Ajax maakte maandag bekend dat Francesco Farioli na één seizoen alweer vertrekt, nadat de Italiaanse oefenmeester met zijn ploeg op een 2e plek eindigde in de Eredivisie. Sam Planting maakt zich echter wel zorgen om de nabije toekomst bij de club uit Amsterdam.

“Ik zie hier een goede trainer vertrekken", vertelt hij op de website van Het Parool. "Je kunt met een doorsnee Hollandse schooltrainer – iemand die balbezitsvoetbal en hoge druk wil spelen – echt niet in de buurt komen van het puntentotaal dat Ajax dit seizoen gehaald heeft. Daar is de selectie simpelweg niet goed genoeg voor. Farioli gaat niet zomaar weg: hij is natuurlijk niet gek", constateert Planting.

"Hij vindt dat de selectie straks niet goed genoeg is voor de prestaties die worden geëist. En hij verwacht ook dat die selectie eerder zwakker dan sterker wordt", voorspelt hij. “Hij heeft 78 punten gepakt met een matige selectie. Ik vind het vreemd dat daar nu een negatieve conclusie uit wordt getrokken. Ik zie een trainer die heel veel uit best wel weinig perst. Als die trainer vertrekt én je gaat mogelijk met Sutalo, Hato en Taylor drie van je beste spelers verliezen, is dit niet het moment voor luxueuze verwachtingspatronen", besluit Planting realistisch.