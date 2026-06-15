Sutalo heeft zin in WK: "Hoop natuurlijk op een groter aandeel"

Josip Šutalo maakt zich op voor zijn tweede wereldkampioenschap met Kroatië. De verdediger van Ajax was er in 2022 al bij tijdens het WK in Qatar, maar hoopt dit keer een veel grotere rol van betekenis te spelen.

Šutalo kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste eindtoernooi. "In 2022 was het vooral een leerzame ervaring. Ik maakte in de zomer mijn debuut voor het nationale team en was blij dat ik erbij mocht zijn", zo vertelt hij op de clubsite.

Vier jaar later voelt de Kroaat zich veel verder in zijn ontwikkeling. "Inmiddels zijn we vier jaar verder en hoop ik natuurlijk op een groter aandeel. Ik heb een EK als basisspeler in de benen en verder ook bij Ajax veel ervaring opgedaan."

De verdediger wil zich met Kroatië herstellen na een teleurstellend Europees kampioenschap. "Het EK eindigde met uitschakeling in de groepsfase en daarom zijn we erop gebrand om nu veel beter voor de dag te komen."